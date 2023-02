Governador agenda reunião com ANTT para tratar da BR163

O governador Eduardo Riedel (PSDB), está empenhado em resolver as questões das estruturas das estradas como a BR163 e está marcado uma sessão pública que será realizada presencialmente e por videoconferência (formato híbrido) no dia 22 de março com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) .

A reunião será com objetivo de colher sugestões e contribuições para a concessão de 379,6 quilômetros da rodovia BR-163, a partir do entroncamento com a BR-262, em Campo Grande, até a divisa com o Estado de Mato Grosso, no fim da ponte Rio Correntes.

“Com a ANTT vamos avançar na discussão das concessões dessas rodovias. É importante atrair capital privado (…) dessa maneira, a gente garante a Mato Grosso do Sul, dentro do processo de crescimento, a infraestrutura necessária para empresas que estão se instalando, com aumento de carga e principalmente a segurança das pessoas que transitam nessas rodovias”, afirmou Eduardo Riedel.

O período para conhecimento do projeto de concessão da Rota Pantanal e o envio de contribuições escritas pelos usuários tem início no dia 27 de fevereiro e vai até as 18h do dia 13 de abril (horário de Brasília). A tarifa básica de pedágio de pista simples está dimensionada no valor inicial de R$ 14,20 a cada 100 km aproximadamente.

Riedel esteve em Brasília já tratando deste tema com o ministério dos transportes recebido pela ministra Simone Tebet (MDB).

