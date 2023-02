Yanomamis recebem testes rápidos para malária

Comunidades do território yanomami receberam seis mil testes rápidos para detecção de malária. A informação foi divulgada por meio de nota à imprensa do Ministério da Saúde (MS).

Conforme o ministério da saúde, inicialmente os testes serão distribuídos para seis áreas do território indígena: Auaris, Surucucu, Missão Catrimani, Maloca Paapiú, Kataroa e Waphuta.

A meta é que os exames sejam usados em toda a população desses territórios, durante uma ação de agentes de saúde. Pacientes assintomáticos também serão testados.

Em visita recente à Missão Catrimani, o Secretário de Saúde Indígena (Sesai), Ricardo Weibe Tapeba, destaca que a estratégia foi adotada devido à incidência de casos de malária nos territórios indígenas.

“As equipes de saúde são bem engajadas no território todo, mas relatam a falta de lâminas para os testes e monitoramento da malária, por exemplo. E a doença é uma grande demanda da região”.

O plano foi elaborado pelo COE (Centro de Operações de Emergência) Yanomami, devido à importância do diagnóstico rápido dos casos de contaminação.

Com informações da Agência Brasil.

