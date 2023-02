Produtos florestais de MS batem recorde de exportação em 2022

Celulose lidera as vendas no segmento, representando 98,9% de participação

Em Mato Grosso do Sul, as exportações de produtos florestais atingiram US$ 1,540 bilhão em 2022, valor 1,12% maior que os US$ 1,508 bilhão comercializados no ano anterior. A celulose liderou as vendas no segmento com 98,9% de participação. A madeira e o papel ficaram em segundo e terceiro lugar, com 0,70% e 0,41%, respectivamente.

O consultor técnico do Sistema Famasul, Clóvis Tolentin, explica que o crescimento no volume para o mercado externo se deve principalmente à retomada econômica do pós- -pandemia, especialmente da China, o que contribuiu para o aquecimento do mercado internacional, indicando que existe espaço para o aumento das comercializações de produtos florestais.

“Por sua vez, esse aquecimento favorece a atração de novas empresas para Mato Grosso do Sul em função do potencial do estadual para a silvicultura”, destaca Tolentin.

O setor florestal foi o terceiro maior setor do agro a ter exportado em 2022 com 19,69% atrás apenas do complexo soja, com 38,71%, e das carnes, com 20,08%. A participação do agronegócio nas comercializações para o mercado externo foi de 95,5%.

A China foi o principal destino das exportações de produtos florestais no último ano, com 49,3% do faturamento. Os Estados Unidos ocuparam o segundo posto, com 13,6%, seguidos pelos Países Baixos, com 8,2%. O país asiático também foi responsável pela maior aquisição de produtos do agronegócio, com 37,16% do faturamento, o que equivale a US$ 2,90 bilhões.

Outros produtos

As exportações de Mato Grosso do Sul em janeiro de 2023 cresceram 7,17% em relação ao mesmo período do ano passado, fechando em US$ 565,46 milhões, ante US$ 527,63 milhões em janeiro de 2022. O resultado foi puxado pelas vendas externas de milho, celulose, carne bovina, carnes de aves e óleos vegetais, conforme os dados na Carta de Conjuntura do Setor Externo de janeiro/2023, divulgada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O milho apareceu como o primeiro produto na pauta de exportações, representando 30,41% do total exportado em termos de valor, e com crescimento de 272,12% em relação ao mesmo período do ano passado.

O segundo produto, a celulose, com 23,59% de participação e crescimento de 23,08% em termos de valor. Outros destaques positivos vão para o crescimento nas vendas externas de carne bovina (16,25%); gorduras e óleos vegetais (35,03%); carnes de aves (20,49%); açúcar, (70,36%) e minério de ferro (7,86%).

