Governo de MS coloca centro integrado de segurança viária em funcionamento

O governador, Eduardo Riedel, participou do lançamento do Centro Integrado de Segurança Viária na manhã desta quinta-feira (9), no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. O espaço vai monitorar em tempo real, 24 horas por dia, os veículos que trafegam nas rodovias estaduais ou vias urbanas.

O monitoramento viário das estradas de Mato Grosso do Sul, que já está em funcionamento, é realizado por meio controladores de velocidade ou câmeras de monitoramento instalados em pontos específicos, com o cuidado de ser sem identificação para prevenir vandalismo.

O Centro Integrado colabora com as forças de segurança pública federais, estaduais e municipais, nas rodovias ou nas vias urbanas de Mato Grosso do Sul, além de auxiliar na recuperação de veículos roubados, apreensão de drogas, entre outros.

O Centro Integrado de Segurança Viária funcionará on-line, recebendo registro de todo veículo que trafega nas rodovias do Estado. A informação chegará à central de monitoramento, onde os operadores (agentes de autoridade de trânsito do Detran-MS) farão o trabalho de inteligência, monitoramento e levantamento das informações dos veículos. Também estarão disponíveis para utilização dos agentes, óculos com tecnologia para registro e leitura de placas veiculares, possibilitando a verificação em tempo real da situação dos mesmos.

“O centro integrado possui uma tecnologia que permite criar uma rede para cercar, de forma eletrônica, as rodovias estaduais e vias urbanas dos municípios parceiros. Está em fase de instalação e em funcionamento desde janeiro. Já tivemos resultados positivos com veículos recuperados e outras ações de sucesso”, afirmou Ruben Ajala, gerente de fiscalização e patrulhamento do Detran.