Três sortudos de MS ficam milionários na quina da Mega-Sena que segue acumulada

Três sul-mato-grossenses ficaram milionários na noite desta quinta-feira (09), os felizardos são de Dourados, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas e cada um faturou R$ 43.867,37 na quina da Mega-Sena, sorteada pela Caixa Econômica Federal. O prêmio principal acumulou pela terceira vez e pode pagar R$ 47 milhões no próximo sorteio.

Outros sul-mato-grossenses pontuaram nas dezenas e vão embolsar R$ 888,20. Os palpites foram feitos em diferentes cidades do Estado, entre elas estão, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os números sorteados foram: 19-23-25-36-44-46

O próximo sorteio acontece no próximo sábado (11). As apostas podem ser feitas até às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul, as apostas custam a partir de R$ 5.

