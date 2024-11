Gerson destaca municipalismo e parceria da ALEMS durante 2º Congresso de Municípios de MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, destacou a importância do municipalismo durante abertura do 2º Congresso de Municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (4). O evento é uma realização da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e do SEBRAE/MS e reúne gestores e especialistas para discutir temas como inovação, desenvolvimento regional e liderança.

“A Assembleia Legislativa tem sido protagonista dos grandes debates em Mato Grosso do Sul e não vai faltar ao municipalismo. Nós continuarmos firmes defendendo que esse Estado que trabalha com perseverança em busca de manter o equilíbrio fiscal, da diminuição da desigualdade social, da sustentabilidade, na busca de um Estado próspero para melhorar a vida das pessoas”, disse Gerson em discurso.

O presidente da Assomasul, Valdir Júnior, destacou a realização do 2º Congresso dos Municípios de MS que acontece em um momento essencial, logo após as eleições de 2024.

“É a oportunidade que estamos oferecendo aos novos gestores para que possam conhecer inovação e novas tecnologias. Além disso, facilitamos a troca de experiência entre prefeitos e prefeitas, afinal, nosso objetivo é fortalecer os municípios e garantir que todos estejam preparados para fazer a diferença em suas comunidades”.

Durante a solenidade, o deputado Gerson Claro foi um dos homenageados com a entrega de medalha de honra ao mérito municipalista. A medalha é entregue a personalidades que, por meio de suas ações e compromissos, contribuem significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento do municipalismo no estado.

