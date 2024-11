Adolescente de 17 anos fica com 60% do corpo queimado enquanto dormia em Nova Alvorada do Sul

No último sábado(02), um adolescente de 17 anos teve o corpo queimado enquanto dormia na cidade de Nova Alvorada do Sul. Ele teve 60% do corpo queimado e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos.

A mãe do adolescente disse à polícia que foi acordada com os gritos do menino que estava pegando fogo. O garoto estaria dormindo com a namorada quando o fato ocorreu. No entanto, a namorada do adolescente não foi mais vista desde o ocorrido.

A mulher disse que colocou ele embaixo do chuveiro apagou o incêndio do colchão com um bal de água. Logo depois, ela levou o menino para o hospital, que acionou a PM (Polícia Militar)

A mãe também disse a polícia que não viu quando ela saiu da casa, nem sabe o nome ou onde ela mora. Mas em determinados momentos falava que a menina tinha dormido com ele e depois disse que nunca tinha visto ela.

Os policiais militares disseram que a mulher estava bastante abalada e com dificuldades de relatar os fatos. A mulher acabou sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para esclarecer o caso com mais detalhes. O caso foi registrado nessa mesma delegacia.

Por enquanto não há informações sobre o caso.

