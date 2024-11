Operação Hagnos prende dois homens por estupro de vulnerável em Caarapó

Na manhã da última saegunda-feira(04), Operação Hagnos prendeu dois homens condenados por Estupro de Vulnerável em uma aldeia e uma área rural de Caarapó. A operação tem foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Os policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prenderam os homens, o primeiro um lavrador, de 49 anos, condenado a 20 anos em regime inicialmente fechado, foi localizado na própria aldeia. Já o segundo, 39 anos, ajudante de serviços gerais, foi preso pelos policiais no Distrito de Nova América, há 15 km de Caarapó.

Ambos estão com sentença transitada em julgado. A DEPCA continua pariticpando da Operação Hagnos coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.