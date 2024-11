Homem é detido transportando contrabando de 1,3 tonelada de defensivos agrícolas em Maracaju

Na tarde de ontem (04), em Maracaju, um homem, de 30 anos, foi detido por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) após ser flagrado transportando 1.300 quilos de defensivo agrícola contrabandeado do Paraguai.

O flagrante foi feito durante um patrulhamento dos policiais na BR-267, no Distrito de Vista Alegre. A camionete Ford F-100 levava o defensivo em galões de 20 litros, além de pacotes de um quilo na forma granulada.

O condutor disse aos policiais que foi contratado para entregar a carga em uma propriedade rural, na região de Maracaju.

Ele e a camionete com os produtos ilegais foram entregues na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados, e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,4 milhão.

