Gerson Claro destaca apoio de Londres em sua eleição

O apoio do deputado Londres Machado foi importante para que conquistasse a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na eleição de quarta-feira (1), disse o parlamentar Gerson Claro, durante seu discurso, logo após ser anunciado o resultado da votação da nova Mesa Diretora.

Gerson Claro, emocionado, lembrou a participação do decano parlamentar nas articulações no Poder Legislativo que fez com que ele encabeçasse uma chapa de consenso e fosse eleito com 23 dos 24 votos. Ambos são do PP (Progressista) e Londres Machado, que chegou a ser cogitado para comandar a Casa pela oitava vez, apoiou no partido a indicação do nome do companheiro para encabeçar uma chapa de consenso.

Sabedoria

Gerson Claro disse como será sua atuação como presidente. ‘’Nesta emblemática cadeira, serei conduzido pelos preciosos conselhos do bom senso e do diálogo propositivo,além das visitas de sabedoria ao gabinete do nosso decano, o experiente e amigo Londres Machado’’.

Além de Gerson Claro, foram eleitos os seguintes parlamentares para os demais cargos da Mesa: primeiro vice-presidente – Renato Câmara (MDB), segundo vice-presidente – Zé Teixeira (PSDB), terceiro vice-presidente – Mara Caseiro (PSDB), primeiro-secretário – Paulo Corrêa (PSDB), segundo-secretário – Pedro Kemp (PT), e terceiro-secretário – Lucas de Lima (PDT).

