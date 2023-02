UEMS abre inscrições para 40 vagas no Mestrado Profissional em Educação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), abriu inscrições para o curso de Mestrado Profissional em Educação, para graduados em qualquer área de atuação que vão de 3 de fevereiro a 10 de março, em Campo Grande.

As disciplinas serão ofertadas na Unidade de Campo Grande, com aulas entre 10 de abril e 27 de junho, às segundas e terças-feiras, em horários definidos conforme consta no Edital disponível na página do PROFEDUC.

O processo seletivo foi aberto, por meio da Profeduc (Coordenação do Programa de Pós-Graduação do Curso de Mestrado, modalidade profissional) e as disciplinas ofertadas são para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.

Para se inscrever no processo seletivo o candidato(a) deverá realizar os procedimentos que constam no item 2 do Edital e estar atento ao cronograma:



Acesso o edital

Para quem são as vagas?

Poderão se inscrever alunos graduados em qualquer área de conhecimento os quais sejam portadores de diploma de Curso Superior autorizado e reconhecido pelo órgão competente.

Alunos especiais são aqueles que cursam disciplinas isoladas no programa, com direito a certificado das disciplinas nas quais obtiver aproveitamento, mas sem direito ao título de mestre. Ao aluno especial é vedada a matrícula em mais de uma disciplina no mesmo semestre.

Informações completas sobre o processo seletivo para aluno especial do Mestrado Profissional em Educação estão disponíveis no endereço eletrônico: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/educacao-campo-grande-mestrado-profissional/inscricoes

