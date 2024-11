General Braga Netto nega envolvimento em plano golpista e ameaça de morte às autoridades

O general Walter Braga Netto, se manifestou por meio de uma rede social, após ele ser indicado pela Polícia Federal (PF) na última quinta-feira (21), juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas, por sua participação em uma tentativa de impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após sua vitória nas eleições presidenciais de 2022. As investigações da PF também apontam que discutem sobre um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. na residência de Braga Netto.

As investigações seguem em análise pelas autoridades judiciais, que avaliarão as evidências e decidirão os próximos passos no processo. A negativa de Braga Netto, por meio de sua defesa, busca esclarecer que não houve envolvimento com qualquer plano golpista ou criminoso.

O caso gerou ampla repercussão e continua sendo um ponto central nas investigações que buscam apurar os bastidores da tentativa de reversão do resultado eleitoral de 2022.

