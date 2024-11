Tarcísio defende Bolsonaro e afirma que indiciamento “carece de provas”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal na quinta-feira (21) por suposta participação no plano golpista organizado por militares, em 2022. “Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa”, escreveu Tarcísio na rede social X. O governador afirmou ainda que “o presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia”. Entenda o caso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi indiciado pela Polícia Federal em relatório encaminhado nesta quinta-feira (21) ao Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações apontaram que ele sabia e seria beneficiado principal do plano golpista orquestrado por militares, dentro e fora do governo, em 2022, após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Além do ex-presidente, o relatório da PF imputa crimes aos generais Walter Braga Netto e Augusto Heleno, ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres e ao ex-chefão da Abin Alexandre Ramagem (atual deputado federal). O documento final une os inquéritos das operações Tempus Veritatis, deflagrada em fevereiro pela PF, e a Contragolpe, deste terça-feira (19) – que prendeu quatro militares das forças especiais, os chamados kids pretos e um policial federal. Eles foram acusados de tramar e executar um plano, que acabou abortado na última hora, para prender e até matar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, no dia 15 de dezembro de 2022. O plano previa também como alternativa, para o golpe de Estado, assassinar o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin.

Com informações da Agência Alems

