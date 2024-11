Presidente da ALEMS entrega Comenda do Mérito Legislativo ao ex-governador de SP

Homenagem aconteceu na celebração dos 45 anos da FIEMS

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro e o 1º Secretário, deputado Paulo Correa, entregaram na última sexta-feira (22), a Comenda do Mérito Legislativo ao ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), João Dória. A homenagem aconteceu na solenidade de celebração dos 45 anos da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), no Yotedy, em Campo Grande.

A Comenda de Mérito Legislativo é uma das mais altas honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, e é destinada a cidadãos que fazem a diferença para o desenvolvimento do Estado.

Durante o evento, o presidente da ALEMS destacou a parceria da ALEMS, o momento econômico que Mato Grosso do Sul vive, além do trabalho realizado pela Fiems em fortalecer o crescimento do estado.

“O estado vive um momento de estabilidade política e econômica, de busca de um equilíbrio fiscal, diariamente e também de justiça social, de não deixar ninguém para trás. A Assembleia Legislativa tem sido parceira no desenvolvimento, no debate de políticas públicas e eu tenho certeza que com esse ambiente construído no Mato Grosso do Sul, com esses apoios que a gente tem, nós vamos continuar trabalhando por este estado que nós sonhamos”, disse Gerson.

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer foi o principal homenageado do evento, recebendo da FIEMS a condecoração do Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial. A honraria máxima é conferida pela Federação das Indústrias a personalidades empresariais ou do meio político que tenham se destacado no exercício profissional e contribuído para o desenvolvimento do setor no Estado.