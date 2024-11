Motorista perde controle de carro e colide com poste na Avenida Duque de Caxias

Um acidente envolvendo um veículo de passeio chamou a atenção no fim da tarde de domingo (25), em Campo Grande. Por volta das 18h, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e colidiu de frente com um poste na Avenida Duque de Caxias, próximo à esquina com a Rua Visconde de Taunay.

De acordo com testemunhas, o condutor, que ainda não foi identificado, teria dormido ao volante. O veículo subiu no meio-fio antes de atingir o poste, que acabou se deslocando do solo e quebrando devido à força do impacto. A parte frontal do carro ficou completamente destruída, e os airbags foram acionados.

Um médico do Hospital Militar que passava pelo local prestou os primeiros socorros ao motorista, que relatou estar voltando de uma viagem. Apesar do forte impacto, ele foi socorrido consciente e orientado. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Impacto na estrutura

A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, foi acionada para avaliar os danos ao poste e realizar os reparos necessários. A investigação das causas do acidente está em andamento.

