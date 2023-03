Transtorno em eleição de aldeia indígena faz votação ser remarcada

No último domingo (19), houve um tumulto na Aldeia Água Bonita, em Campo Grande, durante a eleição para Presidente da Associação dos Moradores da Comunidade Indígena da Aldeia Água Bonita. De acordo com o ainda Presidente da Associação, Auder Romeiro, o outro candidato com quem concorria seria funcionário público de Campo Grande, portanto, não deveria tentar a eleição.

Segundo Auder, o assessor governamental na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Campo Grande causou transtornos durante a eleição. Já conforme testemunhas, os moradores votaram e Auder não aceitou o resultado.

“O povo ficou cansado das promessas do Auder. Mas não houve agressão, ele só não quis dar os documentos, a princípio, e se trancou em uma sala. No máximo, nós da comunidade gritamos para ele sair fora”, conta um dos membros da comunidade que entrou em contato com a redação.

Por outro lado, Auder se defende ao dizer que durante a votação, todos os votantes foram registrados em um livro vermelho, com 403 pessoas aptas ao voto. Porém, ao final da votação, 52 cédulas sumiram da urna, sendo registrados apenas 201 votos ao dito funcionário público.

Por fim, Auder solicitou a anulação da votação, já que acredita que o adversário ganhou a eleição de forma ilícita. Uma nova eleição será realizada no mês de abril, com registro de edital.

*Matéria atualizada às 14h25 para atualização de informações