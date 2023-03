Tamanduá é capturado em rodoviária de cidade

Um animal da espécie Tamandua tridactyla (Tamanduá-bandeira) foi capturado na noite desta segunda-feira (20), em um terminal rodoviário, na cidade de Bonito, a 245 km de Campo Grande.

A equipe da PMA e dos Bombeiros foram ao local e com uso de cambão e puçá realizaram a captura e colocaram o animal em uma caixa de contenção.

O tamanduá foi encaminhado para atendimento médico veterinário e não foram detectados ferimentos. A equipe da Polícia Militar Ambiental soltou o animal em uma área verde distante da cidade.

Animais silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. É importante não pegar, tocar ou mexer no animal e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 3357-150.

