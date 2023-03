Feira Central realiza shows e atrações inéditas para a Semana Santa

Entre os dias 6 e 9 de abril (quinta-feira a domingo), na semana da Páscoa, a Feira Central será palco de duas grandes atrações gratuitas para o público: a 14ª edição do Festival do Peixe e a 3ª edição da Feira Cristã de Campo Grande.

As apresentações começam já na quarta-feira (5), com corais e o cantor Pedro Valença, do grupo Vocal Livre. A abertura oficial será na quinta-feira (6), com o grupo Kemuel e banda. Além disso, a feira receberá corais, grupos teatrais e de dança, exposições de artes e a tradicional Cozinha Show, com aulas gratuitas de gastronomia ministradas para os visitantes. Para participar de qualquer uma dessas atividades não é necessária inscrição prévia, basta ir à feirona e aproveitar.

Mais de 20 expositores, projetos sociais e instituições estarão com stands e espaços de exposição entre os dias 6 e 9 de abril na Feira Central. A iniciativa é uma oportunidade de networking, parceria, conhecimento, além de experiências de fé, cultura e arte na feirona. O festival do peixe também conta com uma vasta diversidade de pratos a base de peixe.

Outra grande atração deste ano será o musical “O Rei que era, que é, e há de ser”, apresentado pela Primeira Igreja Batista de Campo Grande com coral, orquestra e encenação teatral, narrando o sacrifício pascal de Cristo. A apresentação será na noite de sábado, dia 8.

Grupo Kemuel

Carregando em seu nome o significado de “Congregação de Deus” na língua hebraica, Kemuel é um dos grupos vocais mais conhecidos do gospel brasileiro atual, formado por músicos de várias denominações cristãs e adeptos do estilo musical worship, também conhecido como louvor congregacional.

Composto por 5 integrantes nos vocais, David Marx, Heric Tolentino, Beresix, Eliane Marx e Priscila Olly, o grupo nasceu em 2007 e tem 4 álbuns lançados: “Sacrifício” (2008), com participação de Leonardo Gonçalves, Daniela Araújo e Ton Carfi; “Vai Encarar” (2011), com participação de David Quilan; “Qual é a sua escolha” (2023), com participação de Renato Vianna; e o “Clássicos Kemuel” (2015), com interpretações da Harpa Cristã.

Em 2016 o Kemuel entrou na onda do digital e passou a lançar singles, todos fazendo muito sucesso, como Tua Graça e Leva-me a Ti, e no final de 2017 o grupo cristão fez uma versão inédita em português da música “What a Beautiful Name”, da banda Hillsong. A canção “Oh Quão Lindo Esse Nome É” virou um projeto maior rendendo o lançamento de um EP e até hoje é uma das músicas mais ouvidas do grupo.

Horários

Os portões da feira abrem ao público às 16h. Já as atividades de exposição e as apresentações relativas ao 14º Festival do Peixe e à 3ª Feira Cristã começam às 18h, se estendendo até às 22h. No entanto, o funcionamento da Feira Central vai até às 23h às quartas, quintas e domingos, e até meia-noite às sextas e sábados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.