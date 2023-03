Cinco mortes por covid-19 foram registradas nesta semana no MS

Cinco novas mortes por covid-19 foram registradas nesta semana em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (21). Quatro vítimas eram de Campo Grande e uma era de Ponta Porã, município localizado a 329 km da capital. O boletim também aponta que foram confirmados 588 novo casos no Estado.

Segundo o relatório, as cinco óbitos em decorrência da doença elevam o total de mortes no MS para 11.023 desde o início da pandemia. Entre as vítimas, quatro eram homens de Campo Grande e uma era uma mulher residente em Ponta Porã.

Além disso, foram contabilizados 588 novos casos de Covid-19 no Estado, elevando o acumulado para 608.895 desde o início da pandemia. O município de Dourados, a 228 km da capital, registrou o maior número de novos casos confirmados nesta semana epidemiológica em comparação com outras cidades do Estado.

No total, 168 novos casos foram registrados em unidades de saúde de Dourados, seguido por Jardim com 123 e Campo Grande com 95. Atualmente, 13 pacientes com testes positivos para Covid-19 estão recebendo tratamento em hospitais em todo o Estado, sendo 10 em leitos clínicos de enfermaria e três em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

