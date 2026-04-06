Flávio Bolsonaro confirma presença na abertura da Expogrande 2026 em Campo Grande

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, participará da abertura da Expogrande 2026 nesta quinta-feira (9), em Campo Grande. A confirmação da visita ao Mato Grosso do Sul foi divulgada pelo presidente estadual do PL, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Apesar da presença confirmada na feira agropecuária, a agenda completa do senador no Estado ainda não foi detalhada. Esta será a primeira visita de Flávio ao Mato Grosso do Sul desde que anunciou, em dezembro do ano passado, a pré-candidatura à Presidência da República.

Em março, o parlamentar se reuniu em Brasília com Reinaldo Azambuja e com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP). O encontro serviu para reforçar a aliança política no Estado e discutir o cenário eleitoral, incluindo o apoio à eventual candidatura à reeleição de Riedel.

Na ocasião, Flávio Bolsonaro destacou a confiança no grupo político local e defendeu a manutenção da unidade entre os aliados. Já Azambuja voltou a se reunir com o senador posteriormente para iniciar a organização nacional da pré-campanha e entregar um plano com diagnóstico do agronegócio sul-mato-grossense, que deve contribuir para a elaboração de propostas de governo voltadas ao setor.

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