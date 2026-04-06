Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina em 6 de maio

Os brasileiros que desejam votar nas eleições de 2026 têm até o dia 6 de maio para solicitar o título de eleitor ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. O prazo também vale para eleitores que precisam atualizar dados, quitar pendências ou solicitar a transferência de domicílio eleitoral após mudança de cidade.

A emissão do primeiro título pode ser feita pelo Portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou presencialmente em cartórios eleitorais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente e, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento, comprovante de quitação do serviço militar.

Quem optar pelo atendimento on-line deve ficar atento à coleta da biometria, que precisa ser feita presencialmente. Por isso, a orientação é realizar o pedido pela internet até 6 de abril, garantindo tempo suficiente para comparecer ao cartório eleitoral e finalizar o processo dentro do prazo estabelecido.

Eleitores que desejam verificar a situação do título podem consultar as informações no portal do TSE ou pelo aplicativo e-Título. Caso existam débitos referentes à ausência em eleições anteriores, será necessário quitá-los antes de solicitar novos serviços.

O cadastro eleitoral é fechado apenas em anos de eleição para que a Justiça Eleitoral organize o processo de votação com base no número de eleitores aptos. Pela legislação, todos os pedidos de emissão, atualização ou transferência devem ser feitos até 150 dias antes do primeiro turno.

De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e cidadãos com mais de 70 anos.

Nas eleições de 2026, os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo turno, destinado apenas às disputas para presidente e governadores, ocorrerá em 25 de outubro. Atualmente, mais de 155,38 milhões de brasileiros estão aptos a votar no país.

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