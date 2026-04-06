Adriane promove mudanças no comando da Agetran e da Agereg em Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), promoveu mudanças no alto escalão da administração municipal com trocas nos comandos da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). As alterações foram oficializadas por meio de decretos publicados no Diogrande desta segunda-feira (6).

Com a reestruturação, o então diretor-presidente da Agetran, Paulo da Silva, foi exonerado do cargo e nomeado para assumir a presidência da Agereg. Já a Agetran passa a ser comandada por Ciro Vieira Ferreira, que até então ocupava a função de assessor-executivo na agência.

O antigo diretor-presidente da Agereg, José Mário Antunes da Silva, deixa a função para assumir o cargo de assessor especial na Sefaz. Ele substitui Isaac José de Araujo, que assumiu a pasta em janeiro, após a saída da ex-secretária Márcia Hokama.

Questionada sobre o motivo das mudanças, a assessoria da prefeitura não informou as razões para as alterações nos cargos.

Trajetórias

Novo diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira possui mais de 30 anos de atuação na área de Segurança Pública. Ele integrou a Polícia Rodoviária Federal, onde ocupou funções de liderança, como superintendente regional em Mato Grosso do Sul e coordenador-geral de Inteligência em Brasília.

Entre as experiências na carreira, também participou da coordenação de grandes operações nacionais, incluindo ações durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Na Agetran, já havia exercido o cargo de diretor de trânsito, atuando em áreas como operações viárias, fiscalização, projetos de sinalização e iniciativas voltadas à segurança no trânsito.

Conforme noticiado anteriormente pelo Campo Grande News, Ciro também é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, a mesma frequentada pela prefeita Adriane Lopes. Ele integra a administração municipal desde o início da atual gestão e ocupa funções na agência desde 2024.

Já Paulo da Silva atua na administração pública desde 2009, com passagens pela Câmara Municipal de Campo Grande, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e pela Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul.

Em 2022, passou a integrar a Prefeitura de Campo Grande, inicialmente no Gabinete da Prefeita. No mesmo ano, assumiu a presidência da Funsat, onde permaneceu até março de 2024. Desde abril do mesmo ano, ocupava a presidência da Agetran, antes de ser transferido para a Agereg.

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