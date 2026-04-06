PRF encerra Operação Semana Santa sem mortes nas rodovias de MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou nesse domingo (5), a Operação Semana Santa nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul sem registrar mortes por acidentes de trânsito durante o feriado. A ação teve início na quinta-feira (2), e seguiu até ontem, com reforço na fiscalização.

Conforme o balanço, foram registrados 10 sinistros de trânsito no período, nenhum deles considerado grave. Ao todo, oito pessoas ficaram feridas e não ocorreu nenhuma morte. Não houve comparação com o mesmo feriado em 2025, devido à diferença de datas no calendário.

Durante a operação, a PRF identificou diversas infrações que representam risco à segurança viária. Foram flagrados 1.113 casos de excesso de velocidade, 108 pessoas viajavam sem o uso do cinto de segurança e 197 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, foram lavradas 1.622 autuações.

Nos comandos de fiscalização de alcoolemia, os agentes realizaram 3.579 testes. Desses, 28 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo que dois acabaram presos.

Próxima operação

Ainda nesta semana, a PRF irá realizar uma nova operação, prevista para o dia 9 de abril, quinta-feira, em apoio ao show da banda Guns N’ Roses, que acontecerá em Campo Grande.

Além do reforço no efetivo e na fiscalização, haverá restrição de trânsito para veículos de carga na BR-262, entre os quilômetros 233 e 328 no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, das 12h às 22h, durante a realização do evento.

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