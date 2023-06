Motorista bêbada perdeu direção de carro e colide em semáforo na região central da Capital

Uma motorista de 52 anos, acabou colidindo o veículo em que conduzia na noite de ontem (18), contra o semáforo, na Avenida Mascarenhas de Moraes, na região central de Campo Grande. Segundo a polícia, a mulher estava embrigada.

Segundo o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 22h, quando policiais militares foram acionados após receber informações de um acidente. No local, os militares encontraram a motorista dentro de uma mbulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) onde recusava ser atendida.

O veículo em que ela conduzia é um VW, modelo Gol ficou bastante danificado. O semáforo também ficou destruído.

Em depoimento, a mulher confessou que ingeriu cerveja no período da tarde na região do Bairro Los Angeles e estava a caminho de casa. Ela realizou teste de bafometro que resultou em 0,72 mg/l.

A motorista foi encaminhada a Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde a ocorrência foi registrada.

