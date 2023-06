Passageira é flagrada pelo DOF na MS-164 com mala cheia de drogas

Uma mulher, de 44 anos, foi presa por tráfico de drogas, na madrugada de hoje (19), transportando drogas numa mochila, em um ônibus intermunicipal, na MS-164, na área rural de Ponta Porã, a 313 quilômetros da Capital.

O flagrante aconteceu quando os militares realizavam um bloqueio policial, quando deram sinal de parada ao ônibus que realizava o destino a Ponta Porã a Dourados. Em vistoria ao compartimento de bagagem do coletivo, os policiais encontraram malas com 16,280 Skank. Aos policiais, a passageira disse que foi contratada, por um desconhecido, nas proximidades do terminal rodoviário de Ponta Porã e que a droga teria como destino final, a cidade de Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 160 mil reais.

