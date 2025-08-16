Em seu retorno ao estado o Governador Eduarto Riedel terá uma extensa pauta política que pode marcar dentre outras coisas o afastamento do PT da Administração estadual a saída de assessores mais próximos e ainda a sua filiação ao PP. Dependendo de quantos assessores deixarem seus cargos a reposição pode significar uma reforma administrativa.

Além da saída de partidos como o PT é bem provável que nomes do PP também devem ser anunciados para a integrar o quadro de secretários de Eduardo Riel alguns deles serão indicação da Senadora Tereza Cristina. Outro partido que poderá ter sua participação reforçada na adminisyração Estadual será o PL que passará para o controle do ex-governador de Mato grosso do Sul Reinaldo Azambuja.

Caberá ap governador também definir se os nomes que passarão a integrar o governo peranecerão até dezembro de 2026 u se poderão deixar o governo em abril quando os poss´veis candidatos a cargos proporcionais terão que se desincompatibilizar. Devido a essa questão a legislação eleitoral dificilmente detentod res de cargos legislativos deverão assumir pastas que ficarão vagas neste momento.

PT

Embora o PT (Partido dos Trabalhadores) tenha comunicado oficialmente o desligamento da base de apoio do governador Eduardo Riedel em entrevista coletiva dos dirigentes na última sexta-feira (8), o desembarque efetivo só deve ocorrer após encontro com o chefe do Executivo Estadual, que segue em viagem à Ásia há pouco mais de uma semana. E ele ainda pode ser gradativo.O partido decidiu romper com o Governo, após aliança iniciada ainda no segundo turno das eleições de 2022, depois que o governador fez postagem na segunda-feira passada se solidarizando com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e condenando a decretação de prisão domiciliar. Antes disso, o PT e Riedel já tinham tido rusgas também por manifestação dele, em relação à anistia pelos atos do 8 de janeiro de 2023.

MDB

outra questão delicada a ser tratada por duyardo Ruiedel é a situaç]ão do Secret[ário da Casa Civil Eduardo Rocha , marido da Ministra do Pplanejamento que é apoiadora da reeleição do presidente Lula que não terá apoio do Governador. Simone Tebet já deu entravistas que pretende concorrer ao Senado mas não tem o apoio do MDB estadual mas conta com avala da direção nacional do partido.

