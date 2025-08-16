Inovação na Saúde Feminina: Hospital Cassems de Campo Grande estreia Cirurgia Robótica Ginecológica pioneira em MS

A partir desta segunda-feira (18), o Hospital Cassems passa a oferecer cirurgias robóticas ginecológicas, unindo precisão de ponta e recuperação mais rápida.
O lançamento acontece às 19h30, em parceria com a Sogomat-Sul, com a palestra “Ginecologia Robótica 5.0: como a tecnologia está redefinindo o cuidado ginecológico”, ministrada pelo médico Rogers Camargo Mariano da Silva, referência nacional em cirurgia minimamente invasiva e robótica.
Depois de revolucionar procedimentos em urologia e gastroenterologia, a tecnologia robótica chega para transformar a ginecologia na capital sul-mato-grossense, trazendo benefícios como:
· Movimentos mais precisos e maior controle durante a cirurgia;
· Menor fadiga para o cirurgião e mais segurança para a paciente;
· Acesso ampliado a procedimentos antes considerados complexos.
