Eduardo Bolsonaro pede licença de 122 dias e será substituído por Missionário José Olímpio

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi oficialmente afastado de suas funções na Câmara dos Deputados por um período de 122 dias. A licença foi autorizada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que também aprovou a convocação do suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) para ocupar a vaga temporariamente.

O afastamento de Eduardo Bolsonaro começa a valer a partir desse sábado (22). A licença de 120 dias será não remunerada e foi justificada pelo deputado como uma estratégia para permanecer nos Estados Unidos e tentar obter sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes é relator dos processos relacionados à tentativa de golpe em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado.

Eduardo divulgou um vídeo em seu canal no YouTube explicando que sua permanência nos Estados Unidos seria uma forma de enfrentar as ações de Moraes e da Polícia Federal. No entanto, o deputado não é alvo de investigação e não foi denunciado em nenhum dos processos em andamento.

Além da licença de 120 dias, Eduardo também solicitou um afastamento adicional de dois dias para tratamento de saúde. O pedido foi formalizado na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara na última quinta-feira (20).

“Considere-se afastado, a partir de 20 de março de 2025, data consignada no laudo do Departamento de Atenção à Saúde – DAS/CD, conforme comunicação feita à Câmara dos Deputados, em 20 de março de 2025, às 18h30. Convoque-se o respectivo suplente”, diz o documento publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

Com o afastamento, o Missionário José Olímpio (PL-SP), primeiro suplente do partido, assumirá a cadeira de Eduardo Bolsonaro na Câmara durante o período de licença. José Olímpio é conhecido por sua atuação em pautas conservadoras e ligadas à bancada evangélica.

