Lula desembarca no Japão para visita de Estado e busca acordo comercial com Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Tóquio, no Japão, na noite de domingo (23), acompanhado pela comitiva que inclui líderes políticos e ministros. A viagem faz parte de uma visita de Estado com foco em ampliar as relações comerciais entre o Japão e o Mercosul.

Na manhã desta segunda-feira (24), Lula terá um encontro com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, para tratar de acordos comerciais, com destaque para o setor de carne brasileira. A expectativa é de que a reunião fortaleça a cooperação entre os dois blocos econômicos.

Além do encontro diplomático, Lula participará de um evento empresarial no Hotel New Otani, organizado pelo Itamaraty com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Cerca de 500 empresários dos setores de agronegócio, energia, logística, alimentos, bebidas, aeroespacial e siderurgia estarão presentes. Segundo o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, serão assinados acordos em áreas estratégicas como ciência e tecnologia, educação, pesca, combustível sustentável e recuperação de pastagens.

A viagem de aproximadamente 33 horas também servirá para que Lula acerte os últimos detalhes sobre a reforma ministerial. A expectativa é que, durante o trajeto, o presidente defina com Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, o relator do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Outro tema em discussão é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Lula levou à comitiva líderes do Centrão para tentar destravar as negociações sobre a proposta.

Visita ao Vietnã

Após o Japão, Lula viajará para o Vietnã, onde realizará uma visita oficial de Estado entre os dias 27 e 29 de março. O objetivo é estreitar o diálogo político e econômico com o país asiático, dando sequência à Parceria Estratégica anunciada em novembro de 2024, durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Lula está acompanhado por uma extensa comitiva, incluindo:

– Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados

– Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado Federal

– Arthur Lira (PP-AL), deputado federal

– Rodrigo Pacheco (PSD-MG), senador

– Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

– Marina Silva (Meio Ambiente)

– Renan Filho (Transportes)

– Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos)

– Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

– Juscelino Filho (Comunicações)

– Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)

– Camilo Santana (Educação)

– Luiz Marinho (Trabalho)

– Alexandre Silveira (Minas e Energia)

– Dr. Luizinho (PP-RJ), deputado federal

– Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal

A primeira-dama, Janja da Silva, já está no Japão desde a semana passada. No sábado (22), ela participou de um encontro com mulheres brasileiras que atuam em programas de acolhimento a vítimas de violência doméstica e de gênero.

