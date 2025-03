Mulher é agredida pelo ex-marido em Três Lagoas e sofre fraturas no rosto; agressor foge após ataque

Na madrugada deste domingo (23), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, uma mulher foi agredida pelo ex-marido, que a feriu gravemente no rosto e quebrou seus dentes. Ela foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atendimento médico.

Segundo a vítima, ela e o ex-marido estavam separados há algum tempo, e ela possuía uma medida protetiva contra ele. Apesar disso, ela, o atual companheiro e o ex-marido se encontraram em um bar no Jardim Moçambique para beber. Ao retornarem para a casa da mulher, o ex-marido ficou irritado com o portão trancado e, em um acesso de raiva, agrediu a mulher com socos no rosto, deixando seus dentes quebrados.

O atual namorado tentou impedir a agressão, mas não conseguiu conter o ex-marido. Conforme o portal Rádio Caçula, a mulher ainda conseguiu ligar para o 190, mas teve o celular arrancado das mãos antes de conseguir pedir socorro. O agressor fugiu em um veículo prata.

A Polícia Militar realizou buscas nos possíveis endereços do agressor, mas ele não foi localizado. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como violência doméstica, furto de celular e descumprimento de medida protetiva.