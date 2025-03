Mulher é presa após tentar roubar faca e agredir segurança em loja na Av. Afonso Pena

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante no final da tarde deste domingo (23), após tentar roubar uma faca de uma loja na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Ao ser descoberta pelos funcionários, ela partiu para cima do segurança de 28 anos, agredindo-o com tapas e causando lesões nos braços dele.

A gerente da loja acionou a Polícia Militar, e após a briga, a mulher foi expulsa do local, mas antes de sair, ainda roubou um mostruário de ferro. Durante rondas, a PM localizou a suspeita, que alegou ter jogado o objeto no córrego da Avenida Ernesto Geisel. O mostruário foi arremessado na canalização do Córrego Prosa, o que impossibilitou sua recuperação.

A mulher, o segurança e a gerente foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como roubo impróprio na delegacia de plantão.