Drº Eudélio quer ser Deputado Federal para ajudar Dourados e fortalecer o interior de MS

O advogado e candidato a deputado federal por Mato Grosso do Sul, Drº Eudélio (PP) sente uma responsabilidade paternal de representar o interior do Estado defendendo causas de uma segurança na fronteira mais rígida e completa. Além disso, quer trabalhar para resolver questões sociais, principalmente em comunidades carentes do Estado. O número do candidato é 1120.

Pai do atual prefeito de Dourados, Alan Guedes, Eudélio entrou na disputa eleitoral com a missão de ajudar o filho e representar o interior do Estado. Visto que, nas últimas eleições, foram escolhidos 8 deputados federais de Campo Grande. “As pessoas procuram conversar com os deputados federais e, só de saberem que devem ir até Campo Grande para fazer isso, elas têm dificuldades. Nossa proposta é essa, ser um deputado do interior. Quero ajudar o povo da minha cidade, da minha região, do meu Estado.”

Audélio enxerga que a política do Estado precisa ser mais incisiva na questão de segurança na fronteira que, segundo ele, “Prejudica não só a nossa região, mas o país inteiro com a entrada de drogas. A política para a contenção destes crimes evoluiu bastante nos últimos anos, mas o aparato que tem hoje ainda não é eficiente. Os policiais abordam um, enquanto passam dois”, diz o candidato citando os criminosos que fazem a função de batedor para despistar a abordagem e passarem despercebidos.

“Não tem efetivo suficiente para impedi-los. Sem falar do contrabando de cigarro, que é bem mais maléfico que os demais e se tornou comum em Mato Grosso do Sul. As propostas que pensamos é separar, por quilômetros, em setores, essa fiscalização nas entradas dos municípios de fronteira”, adianta.

Segundo o advogado, a questão social que o Estado vive e deve ser resolvida é evidente “Todos sabemos que Dourados, Campo Grande e outras grandes cidades estão cheias de comunidades carentes. Esse povo merece a oportunidade de um lar melhor, um saneamento básico. São centenas de crianças que sofrem, com roupas precárias e sem dignidades, morando em barraco de lonas.”

Na opinião de Audélio, a saída para essa situação é uma política mais seria ” Vou lutar para conseguir um orçamento para construção de lotes de casas e agilizar os processos. Eu me proponho em participar dos grandes debates nacionais e quero ser mais uma espécie de despachante. Quero destravar essas pautas de habitação, moradia, saneamento e saúde para as crianças. Pois em Dourados, Alan me relatou de possuir poucos pediatras.”

Audélio é um advogado dedicado com a causa popular. Visto que existe uma grande demanda e espera na Defensoria Pública do Estado, ele abre mão de advogar grandes empresas para atender as necessidades daqueles que procuram seus direitos. “Me sinto muito feliz em atendê-los.”

Alinhamento

A candidatura de Audélio está alinhada com o relacionamento do PP em brasília. O PP tem uma característica muito importante de dialogar com todos na política, independente do partido, nessa época de intolerância e polarização, o PP sobressai nesse sentido.

“Esse alinhamento vai ser uma coisa boa para nossa região, temos uma bancada forte de progressistas. O ministro da casa civil é nosso, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, pode favorecer Mato Grosso do Sul.”

Durante a entrevista, o candidato contou que o motivo de entrar nessa candidatura é a gestão filho na Prefeitura de Dourados. “Vi de perto muitas coisas que posso ajudar o meu filho, se não muita coisa fica travada. Não tem um deputado federal par representar a região. Vejo o quanto meu filho [Alan Guedes] está batalhando, se eu pudesse trabalhar junto com ele, 50% deste trabalho teria sido mais agilizado.”

Por fim, Audélio contou que a sua campanha percorre cerca de 30 municípios em busca pela soma de votos, em Naviraí, Campo Grande e também em Corumbá. "Acredito que vamos receber uma boa votação."