Motorista fica ferido após explosão de veículo

Um vazamento de GNV (Gás natural veicular) causou a explosão de um carro na manhã de hoje (6), no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com Piauí, no bairro Guarani, em Corumbá, município que fica distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Por conta da explosão, estilhaços de vidro foram arremessados por cerca de 20 metros do local. O motorista do veículo foi socorrido por populares e levado ao Pronto Socorro da cidade, ele possuía queimaduras na cabeça, tórax e braços.

A equipe do 3º Grupamento de Bombeiros de Corumbá foi acionada para atender a ocorrência.

Pela janela do carro os profissionais conseguiram fechar a válvula de segurança, porém, o vazamento continuou devido aos danos na vedação do cilindro.

