Comércio está autorizado a funcionar amanhã; veja o que abre e fecha

Nessa quarta-feira, 7 de setembro, é celebrado o feriado nacional em alusão ao Dia da Independência, entretanto o comércio da Capital poderá funcionar normalmente. Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), o transporte público deve trabalhar com uma frota intermediária, para atender este público, com horários referentes ao domingo.

Para os comércios, de acordo com a cláusula 29 da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), Fecomércio-MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio, era necessário aviso prévio, de no mínimo cinco dias antecedentes ao feriado, comunicando a intenção de abertura. Entre as lojas do centro da Capital, o Pátio Central estará com as portas abertas em horário especial, das 9h às 16h, com atração de happy hour e contação de histórias para as crianças. Enquanto os shoppings também funcionarão com horário de atendimento normal.

Conforme a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os supermercados devem atender nesse dia 7 de setembro, e como compensação deverão conceder folga aos funcionários ou o pagamento do dia em dobro. Já para os servidores públicos será um feriadão, tendo em vista que tanto o município de Campo Grande quanto o Governo do Estado decretaram ponto facultativo. As atividades devem retomar na quita (7), com exceção dos servidores que trabalham nas atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública. Na Capital, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) estarão fechadas. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionarão normalmente e ficarão abertas 24 horas.

Segurança

Em relação às delegacias, apenas as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e do Centro, e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), funcionarão para registro de ocorrências. As especializadas estarão fechadas na data. O Hemosul Coordenador, da Avenida Fernando Corrêa da Costa funcionará das 7h às 12h, e as unidades do interior estarão fechadas.

Fácil

As unidades do Fácil ficam fechadas.

Detran

As unidades do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) não abrem as portas.

Casa de Saúde

Responsável por fornecer medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e de ação judicial, a Casa de Saúde fica fechada no feriado.

