Marcha para Jesus retorna com tema “Igreja, Guardiã de Fé”

No feriado da independência da pátria, desta quarta-feira (7), evangélicos após dois anos de pandemia irão às ruas para marchar para Jesus e o tema deste ano é: “Igreja, Guardiã de Fé”.

A concentração será na praça do rádio, segundo os organizadores o objetivo do evento é reforçar o trabalho das igrejas em defesa da família e dos valores cristãos, assim como destacar o papel da igreja no amparo espiritual e no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. É uma festa não só para os evangélicos, mas para todos que acreditam na palavra de Deus.

Haverá shows Bruna Karla, Discopraise e Theo Rubia, além de outras apresentações locais.

