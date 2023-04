Dr. Victor Rocha lança duas consultas públicas

O intuito da consulta é aproximar ainda mais a população da capital Morena em seu mandato na Câmara Municipal de Campo Grande. A consulta pública está aberta do dia 18 a 28 de abril . Essa consulta pública vai subsidiar a tomada de decisão do parlamentar em entrar ou não com esses projetos de Lei para tramitar na Câmara de vereadores. Dentre os projetos em consulta pública está o projeto de lei nº 10.931/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal do Topógrafo, a ser comemorado anualmente no dia 17 de outubro.

A segunda consulta é referente ao projeto de Lei nº 10.932/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o “Dia do Técnico em Necropsia (Necropsista), a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de outubro.

O Técnico em Necropsia trabalha próximo e em contato direto com o corpo humano morto, sendo muitas das suas atividades específicas e exercidas sob a supervisão do médico legista ou do médico patologista, inclusive realizando as dissecções e manipulando as vísceras para manejo e observações necessárias.

A verificação e entendimento da “causa mortis” (causa da morte) de um ou mais indivíduos são de interesse público e os Técnicos em Necrópsia auxiliam nesse processo. Por isso, as atividades dos Técnicos em Necropsia são importantes para a Vigilância Epidemiológica, por colaborarem nos processos de detecção de eventuais emergências e agravos à saúde, e contribuírem com informações que fundamentam as ações de contenção de doenças. Em termos simples, porque a necropsia pode confirmar, refutar, esclarecer, modificar ou estabelecer o diagnóstico. Numerosos erros de diagnóstico podem ser evitados ou corrigidos se a necropsia for realizada.

