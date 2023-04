MS registra novo quadro de morte por Covid-19 e Campo Grande lidera ranking

Segundo dados divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), em Mato Grosso do Sul foram registrados 420 novos casos de Covid-19 nos últimos setes dias; oito internamentos e quatro mortes, sendo três delas em Campo Grande.

Das pessoas em estado clínico, quatro precisam de atendimento preferencial na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 1.271 em MS pessoas estão em isolamento domiciliar em função da covid.

Todas as vítimas moradoras de Campo Grande tinham comorbidades na faixa etária dos 60 aos 70 anos, sendo duas mulheres e um homem. Na cidade de Porto Murtinho também houve um óbito de um homem de 93 anos que possuía doenças respiratórias.

Número de casos

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 284 ocorrências, seguido por Jardim (30), Sidrolândia (13), Água Clara (12), Deodápolis (10), Angélica (9), Aparecida do Taboado (8), Anaurilândia (6), Itaquiraí (5), Chapadão do Sul (4), Dourados (4), Nova Andradina (4) e Rio Brilhante (4). Ao todo 32 cidades registraram casos da doença nesta semana.

Serviço:

Para conferir a tabela de horários e preferencias para a vacinação contra a covid-19, acesse https://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg/

