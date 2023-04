Produção de etanol de milho do Estado fica em segunda maior do país

Um levantamento da Unem (União Nacional do Etanol de Milho), aponta que a produção de etanol de milho em Mato Grosso do Sul na safra 2022/23 foi a segunda maior do país segundo à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

De acordo com a entidade, a produção de apenas uma usina em operação no Estado correspondeu a 21,91% do volume de etanol de milho produzido no país na safra do ano passado.

Segundo a Acrisul de acordo com a Biosul, a produção total de etanol em Mato Grosso do Sul na safra 2022/23 chegou a 3,2 bilhões de litros, volume 33% maior em relação à safra passada, já com a participação do etanol de milho.

