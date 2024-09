Dr. Victor Rocha homenageia o repórter fotográfico Nildo Campos e celebra a categoria pelo Dia do Repórter Fotográfico

Victor Rocha apresentou uma Moção de Parabéns à Câmara Municipal de Campo Grande, em homenagem ao repórter fotográfico Nildo Campos, em nome de todos os profissionais da categoria, pelo Dia do Repórter Fotográfico, comemorado em 2 de setembro.

A moção destaca a importância do trabalho desses profissionais que, com sensibilidade e técnica, registram momentos e acontecimentos que ajudam a contar histórias e documentar realidades. Victor Rocha enfatizou o papel fundamental dos repórteres fotográficos na sociedade, que, através de suas lentes, capturam imagens que transcendem as palavras e nos proporcionam uma nova percepção sobre o mundo.

“Queremos reconhecer e valorizar o trabalho excepcional desses profissionais que, com dedicação e talento, nos fazem enxergar o que muitas vezes passa despercebido. Parabenizo o Nildo Campos e todos os repórteres fotográficos por sua contribuição incansável e pelo compromisso com a verdade e a informação visual que tanta riqueza traz para nossa vida e cultura”, destacou o vereador.

O gesto do Dr. Victor Rocha reforça o reconhecimento do trabalho árduo e do talento dos repórteres fotográficos, que diariamente documentam a história de Campo Grande e de suas comunidades.

