Aulas da rede municipal são suspensas em Corumbá devido ao calor extremo e fumaça

Nesta quinta-feira(12), a Secretaria de Educação de Corumbá divulgou que irá suspender as aulas amanhã, na sexta-feira(13) devido ao calor extremo na cidade e fumaça que permanece na cidade.

A medida é para evitar os alunos a exposição a essas condições climáticas adversas. A suspensão vale para escolas e centros de educação infantil da Reme (Rede Municipal de Ensino) na área urbana e na zona rural (assentamentos e Distrito de Albuquerque).

Na região das águas, no Pantanal, as escolas funcionam em sistema de alojamento e a suspensão ou não das aulas será definida pelo diretor de cada unidade.

Confira um trecho do comunicado da Semede sobre a suspensão:

“Visando resguardar nossos alunos e servidores dos males causados pela fumaça, devido ao período de estiagem e intensas mudanças climáticas, que vêm se agravando com as queimadas, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas no dia 13/09/2024. Caso a situação persista, enviaremos novas orientações para as unidades escolares”, diz comunicado da Semed.

