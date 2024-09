Morre motorista que capotou carro com 1 tonelada de droga em Sidrolândia

Isaac de Oliveira Filho, de 25 anos, morreu, nessa quinta-feira (12), após capotar o carro que conduzia lotado com droga, na MS-162, em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira, quando policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam fiscalização na rodovia.

Ao avistarem um VW Parati se aproximando, deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu. Após alguns quilômetros, o rapaz perdeu o controle da direção, caiu em um vala e capotou o carro às margens da rodovia.

Dentro do carro havia centenas de tabletes de maconha e skunk, que ficaram espalhadas pelo terreno. O homem foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, mas morreu um dia depois devido os graves ferimentos do acidente.

O carro foi destruído e a droga foi apreendida. Ao todo, no veículo estavam 996 quilos dos entorpecentes. O caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia como tráfico de drogas, desobediência e morte a esclarecer.

