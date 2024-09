Vestibular da UFGD encerra as inscrições nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira(13), terminam o prazo para as inscrições do vestibular da UFGD(Universidade Federal da Grande Dourados). Ao todo, são 999 vagas em cursos presenciais e 480 vagas em cursos a distância.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 20 de outubro das 13h às 18h30, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

São oferecidas cinco cursos na modalidade de ensino a distância com atividades onlines e presenciais. A taxa do vestibular é no valor de R$ 120,00, que pode ser paga até 16 de setembro.

