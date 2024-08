Dr. Victor Rocha Concede Moção de Congratulação à Enfermeira Alessandra Lyrio Barbosa Giroti

Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, o Dr. Victor Rocha apresentou uma Moção de Congratulação em reconhecimento à destacada contribuição da enfermeira Alessandra Lyrio Barbosa Giroti para a melhoria da saúde pública em Campo Grande. Alessandra, graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e com doutorado em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste, tem sido uma figura chave como servidora pública municipal da SESAU ao longo de 12 anos.

Durante seu tempo de serviço, Alessandra tem se dedicado intensamente às áreas de controle de infecção, vigilância em saúde e epidemiologia, trazendo sua vasta experiência e conhecimento para o benefício da comunidade. Seu comprometimento e desempenho exemplar na promoção da saúde foram destacados pelo Dr. Victor Rocha como dignos de reconhecimento público.

Em suas palavras, o Dr. Victor Rocha parabenizou Alessandra e valorizou o trabalho incansável não apenas dela, mas de toda a categoria de enfermagem, destacando que são profissionais fundamentais e essenciais para o funcionamento adequado do sistema de saúde municipal.

A moção de congratulação proposta destaca não apenas os feitos profissionais de Alessandra, mas também sua dedicação incansável em melhorar as condições de saúde dos cidadãos de Campo Grande. A iniciativa visa celebrar e valorizar não apenas a competência técnica, mas também o compromisso humanitário de Alessandra Lyrio Barbosa Giroti, um exemplo inspirador no campo da saúde pública.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.