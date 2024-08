Homem é preso transportando R$ 150 mil em droga em táxi na MS-164

Homem de 32 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira (7), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 41 quilos de maconha e 7 quilos de skank.

De acordo com as informações, equipe do Tático Rodoviário Ostensivo da BPMR (Polícia Militar Rodoviária) realizava fiscalização na rodovia, quando deu ordem de parada a um Toyota Corolla que funciona como táxi.

Ao vistoriarem o porta-malas, encontraram duas malas e duas bolsas. Dentro delas, foram encontrados os tabletes da droga. O dono das bagagens foi encontrado e disse que levaria o entorpecente até Cuiabá (MT).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. A droga foi avaliada em R$ 154,6 mil.

