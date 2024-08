Meteorologia renova alerta de perigo para umidade baixa em 34 cidades de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou alerta de perigo para esta quarta-feira (7), quanto à baixa umidade que atinge 34 cidades de Mato Grosso do Sul.

Conforme comunicado, a umidade relativa do ar pode variar de 12 a 20%, sendo muito prejudicial para a saúde humana. Além disso, há risco de incêndios florestais, devido à falta de chuva.

É recomendado que a população beba bastante líquido e evite praticar atividades físicas e se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. O uso de hidratante para pele e umidificar os ambientes é essencial.

Os municípios presentes no alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

