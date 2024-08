“Tempo de caça” prende condenado por homicídio e porte legal de arma em Ladário

Na tarde da última segunda-feira (05), um homem foi preso por ser condenado pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo no bairro Santo Antônio em Ladário

A terceira fase da Operação “Tempo de Caça”, o homem G.G.P.B. (36) foi preso. O preso será encaminhado ao presídio local, onde aguardará as determinações da Justiça.

A força tarefa tem como objetivo capturar indivíduos condenados, presos provisoriamente e foragidos do sistema prisional e fazer com que cumpram suas penas de forma regular. A operação seguirá pelos próximos dias como forma de coibir e prevenir a criminalidade na região pantaneira de Corumbá e Ladário.

A prisão do indivíduo foi feita pela Delegacia de Polícia Civil de Ladário, em ação conjunta com a Polícia Penal de Corumbá. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa, a Delegacia de Ladário deixa o número: (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

