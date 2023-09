Diretório do PSDB de Campo Grande vai eleger Beto Pereira

O deputado federal Beto Pereira deve ser eleito presidente do diretório municipal do PSDB em Campo Grande em substituição ao deputado estadual João César Mattogrosso. A eleição acontece neste sábado durante convenção do partido sendo a votação está programada para ocorrer das 7 às 10h, nas instalações do Diretório Municipal, situado na Avenida Ministro João Arinos, 156, no bairro Chácara Cachoeira.

A Todos os 5.798 filiados do PSDB na Capital têm o direito de participar do processo de escolha. Após a votação, os resultados da convenção serão proclamados.A decisão de uma chapa de consenso foi alinhada durante reunião realizada na última do dia 23 de agosto na sede da executiva. O nome do parlamentar foi consenso entre as principais lideranças peessedebistas do Estado que acreditam que o partido caminhando unido vai se fortalecer ainda mais o projeto para 2024.

“Uma chapa de consenso demonstra a grandeza e maturidade dos líderes do partido que sempre buscaram união para levar adiante os ideais tucanos. O PSDB já é o maior partido de Mato Grosso do Sul e o nosso principal desafio é continuar a estabelecer um contato direto com os correligionários e ouvir as demandas que vem das bases para construirmos um projeto coeso, que atenda as necessidades da Capital”, afirmou Beto Pereira.

Beto Pereira, que já é pré-candidato do partido à prefeitura da de Campo Grande, confirmou a nova missão de comandar o diretório municipal tucano. “É a hora de você aglutinar todas as forças partidárias para ter naquela chapa eleita a maior representatividade possível da militância”, ressaltou. Confirmaram participação na convenção o ex-governador e presidente do diretório estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além dos deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Também estarão presentes os vereadores Professor Juari, Claudinho Serra e Ademir Santana, bem como deputados estaduais e diversas outras lideranças tucanas e de partidos aliados.

