Diretório municipal do PSDB de Campo Grande ficará a cargo de Beto Pereira

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Campo Grande passará por uma mudança significativa em sua liderança, a partir do dia 16 de setembro. O deputado estadual João César Mattogrosso, que tem conduzido o diretório por um longo período, deixará o cargo, abrindo caminho para a gestão do deputado federal Beto Pereira. Essa transição de liderança ocorre em um momento crucial para o partido, com a proximidade das eleições municipais de 2024.

A saída do deputado João César Mattogrosso do comando do diretório não apenas marca o fim de uma era, mas também por sua contribuição para a eleição da chapa consenso liderada por Beto Pereira, que tem suas vistas voltadas para à Prefeitura de Campo Grande, nas próximas eleições.

A decisão de escolher Beto Pereira como o novo líder do diretório foi fruto de uma reunião da diretoria executiva do partido. O deputado João César Mattogrosso, que deixará o cargo, fez questão de destacar os pontos de sua gestão.

“Estou filiado ao PSDB desde 2011, em Mato Grosso do Sul, no PSDB Campo Grande, que é uma referência nacional. Foi uma honra assumir a presidência do diretório municipal em 2017, logo no meu primeiro ano de mandato como vereador e ver o quanto o ninho tucano se fortaleceu por meio do trabalho coletivo e com foco em melhorar a vida das pessoas. Com toda a certeza, o sentimento é de dever cumprido e seguimos focados em evoluir cada vez mais, sempre praticando a boa política e com união.”

Além disso, é importante mencionar que cada deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Campo Grande terá o direito de indicar um integrante para a executiva do diretório. Essa medida visa a garantir uma representação diversificada e inclusiva dentro do partido.

O PSDB também definiu que o deputado Beto Pereira será o pré-candidato do parPlenária realizada em Dourados para definir possíveis candidatos a vereadores e prefeito de Dourados Executiva do partido se reuniu para traçar as metas rumo às eleições de 2024 tido na disputa pela Prefeitura de Campo Grande, em 2024. O presidente regional, ex-governador Reinaldo Azambuja, destaca que o intuito é fortalecer o partido em todas as regiões. O PSDB planeja eleger entre seis a sete vereadores para a Câmara Municipal de Campo Grande, dobrando o número de parlamentares.

Atualmente, o PSDB conta com três representantes na Câmara Municipal: Professor Juari, Claudinho Serra e Ademir Santana. No entanto, espera-se que o partido alcance um número maior de vereadores, após a janela partidária. Vários vereadores de outros partidos já conversam com o ninho tucano, para assinar a carta de filiação, entre os meses de março e abril.

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa.