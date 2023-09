Com investimento que ultrapassam os R$ 146 milhões, Campo Grande terá 58 vias asfaltadas

Uma onda de transformações está varrendo diversas regiões de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com obras que prometem melhorar significativamente a infraestrutura e qualidade de vida dos moradores. Esses projetos de pavimentação, drenagem e acessibilidade são fruto de uma nova parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, e têm como objetivo tornar a cidade ainda mais desenvolvida e acessível.

Ao todo, 58 ruas e avenidas da cidade estão listadas em seis projetos, com destaque para regiões como Jardins Noroeste, Centenário, Nashiville, o bairro North Park e o Portal Caiobá. Entre as vias contempladas, está a movimentada Avenida Duque de Caxias, que será requalificada no trecho que liga o Indubrasil ao Aeroporto Internacional da Capital.

Esses projetos representam um investimento total de mais de R$ 146 milhões, uma demonstração clara do compromisso do Estado e do município em melhorar a infraestrutura urbana e a mobilidade da cidade. Do montante, R$ 50,1 milhões são provenientes do governo estadual.

Os convênios que autorizam o repasse dos recursos foram assinados recentemente pelo governador Eduardo Riedel e publicados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em Diário Oficial, consolidando o compromisso de transformar a infraestrutura de Campo Grande.

A seguir, detalhamos os principais projetos:

Fundo de Vale do Córrego Imbirussu

Um investimento de R$ 84,6 milhões será destinado à pavimentação das vias Avenida 7, Rua 83, Rua 84, Rua 79, Avenida 3 e Avenida Wilson Paes de Barros. Serão construídos 8.101 metros de drenagem, 7.484 metros de pavimentação e 4.607 metros de ciclovia.

Recuperação de malha viária – Etapa 2

Com um investimento de R$ 7,4 milhões, essa obra visa o recapeamento de trechos das ruas Bom Sucesso (Anhanduizinho), Fátima do Sul e Península (Lagoa) e das ruas João Pedro de Souza e 15 de Novembro (Centro), totalizando 4.225,89 metros de vias recapeadas.

Bairros Jardim Nashiville, Portal Caiobá e North Park

Com um investimento de R$ 16,3 milhões, esse projeto contempla a pavimentação e drenagem em 24 vias. No bairro Nashiville, serão realizados 752,36 metros de drenagem e 3.433,44 metros de pavimento em 12 ruas. Já no Portal Caiobá e no North Park, haverá pavimentação e drenagem em diversas ruas, melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Jardim Noroeste

Com investimento de R$ 10,9 milhões, essa obra inclui pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização na Rua Urupês, totalizando 4.117,36 metros de drenagem e 1.678,72 metros de pavimentação, além de uma bacia de amortecimento para microdrenagem.

Avenida Duque de Caxias:

Este projeto, orçado em R$ 18,7 milhões, visa a requalificação do pavimento, drenagem e sinalização viária da Avenida Duque de Caxias, entre a rotatória do Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional. Ao todo, serão 9,2 mil metros de via requalificada.

Jardim Centenário

Com um investimento de R$ 5,3 milhões, esta obra compreende a pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização de 12 ruas e travessas, totalizando 1.345 metros de drenagem e 4.335 metros de pavimentação asfáltica.

Com informações do Governo de MS