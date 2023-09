Diego Aguirre é demitido do Santos

Diego Aguirre não é mais treinador do Santos. Ele foi demitido na manhã de hoje, após a derrota em casa, para o Cruzeiro por 3 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Portal do Globoesporte.com, o técnico foi comunicado da sua demissão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo. A interino, Marcelo Fernandes comandará a equipe no jogo contra o Bahia, na próxima segunda-feira (18), na Vila Belmiro.

Além de Diego Aguirre, os auxiliares Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, além dos preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares, também foram demitidos.

Aguirre ficou no Santos por apenas cinco jogos. Foram quatro derrotas e uma vitória.

